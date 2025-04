Giornata mondiale dell' autismo Enel ed Enel Cuore promuovono lo sport come strumento di inclusione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un evento per celebrare lodied emancipazione, capace di unire i giovani al di làe difficoltà. In occasionea Consapevolezza sull'ed, la onlus del Gruppo, hanno organizzato oggi a Roma un incontro tra un gruppo di ragazzie associazioni che ogni giorno lavorano per costruire percorsi di autonomia per giovani con disturbio spettro autistico e il calciatore leggendaa Roma, Simone Perrotta, insieme alla mascottea squadra capitolina, Romolo. Si è trattato di un momento autentico di celebrazione dei valoriivi condiviso con l'AS Roma,a qualeè Official Energy Partner, durante il quale i ragazzi hanno avuto l'opportunità di raccontarelorappresenti per loro uno straordinario mezzo per acquisire autonomia e indipendenza nella vita quotidiana.