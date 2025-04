Puntomagazine.it - Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: un impegno globale per l’inclusione

L’obiettivoè sensibilizzare l’opinione pubblica e promuoveredelle persone con disturbi dello spettro autisticoOggi, 2 aprile 2025, si celebra la, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuoveredelle persone con disturbi dello spettro autistico. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, questamira a combattere pregiudizi e stereotipi, favorendo una società più empatica e accogliente.Iniziative in ItaliaIn Italia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato le scuole a organizzare attività educative e momenti di riflessione per accrescere la comprensione dell’autismo. Il Palazzo del Ministero è stato illuminato di blu, colore simbolo, per sottolineare l’importanza di un’educazione inclusiva.