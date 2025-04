Unlimitednews.it - Giornale di Sicilia, Romano “Guardiamo al futuro con ottimismo”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ildiha raccontato laper oltre 165 anni e ha raccontato l’Italia prima ancora che fosse unità. Una storia che ci portiamo dietro guardando alcon. Non credo che un restyling grafico ci faccia guadagnare lettori, ma dimostra che siamo vivi e che continuano a combattere la nostra battaglia. Unche vuole far comprendere tutto ciò che conosciamo già, fare cronaca è complicato su un cartaceo, allora la sfida è far comprendere, fare analisi, approfondimenti e reportage”. Così Marco, direttore responsabile deldi, alla presentazione del restyling grafico e della nuova linea editoriale dei quotidiani Gazzetta del Sud edi, in un evento presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.