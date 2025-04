Quotidiano.net - Giorgia Meloni: evitare la guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa

"Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili unache non avvantaggerebbe nessuno néné, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni". Così la presidente del Consigliosui dazi intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana, nel cortile d'onore di Palazzo Chigi.