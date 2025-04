Ilgiorno.it - Giochi, piccole imprese in campo. Il 64% prevede un boom di incassi e aumenta i budget di produzione

Il 95% dellee mediesituate nelle regioni del Nord Italia che ospitano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 – Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige –un impatto economico positivo nelle rispettive aree, con il 64% che si aspetta benefici concreti per il proprio business. Non solo. Il 40% delle Pmi che ha già definito unper effettuare miglioramenti in vista dell’evento, che in media rappresenta il 14% del proprio fatturato. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Ipsos per Visa, official payment technology partner deiolimpici e Paralimpici. Lo studio approfondisce anche gli impatti che il turismo avrà sugli affati legati all’evento a Cinque Cerchi. Le aspettative riguardo ai visitatori variano a seconda della località: a Milano il 71% delle aziende si aspetta più visitatori locali e nazionali, mentre l’83% di quelle nelle zone montaneun flusso maggiore di turisti.