Gino Cecchettin sul femminicidio di Sara Campanella | Gli uomini non accettano il rifiuto Lo stalking è un segnale premonitore

«Davanti aldipenso alla mia Giulia, alla battaglia titanica che combattiamo contro un male radicato nella società». A esprimere il proprio dolore è, padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Con le sue parole,commenta l’uccisione di, studentessa di infermieristica 22enne uccisa a coltellate per strada a Messina, dopo mesi in cui aveva subitoda parte di un compagno di università: Stefano Argentino. In un’intervista a cura di Rosario Di Raimondo per Repubblica,sottolinea come la battaglia contro la violenza sulle donne sia ancora lunga e necessiti di un cambiamento culturale profondo. «Glinonil»«La mia vicinanza ai genitori diè totale», afferma il padre di Giulia.