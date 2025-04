Ginnastica ritmica l’annuncio delle Farfalle | Prendiamo una pausa di riflessione

Leggi su Sportface.it

“A seguito degli sviluppi della scorsa settimana, desideriamo condividere la nostra posizione in merito alla situazione che ha coinvolto la squadra. In accordo con il presidente Facci e dopo aver informato l’Aeronautica Militare, nostro Gruppo Sportivo, abbiamo avuto la necessità e la possibilità di prenderci alcuni giorni per riflettere, metabolizzare, parlare con i nostri familiari e prenderci unaanche dagli allenamenti“. Così, in una nota, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, trecinque(con Alessia Maurelli ed Agnese Duranti) che hanno conquistato il bronzo nell’All-Around a squadre ai Giochi di Parigi 2024, spiegano la mancata partecipazione alla prova di esordio di Coppa del mondo in programma sabato a Sofia (Bulgaria).Dopo trent’anni di incarico, da mercoledì Emanuela Maccarani non è più la direttrice tecnica: “La notizia ci ha colpito profondamente, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche e soprattutto umano – spiegano -.