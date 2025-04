Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica. Evento nazionale a Montevarchi

Arezzo, 02 aprile 2025 –si prepara a diventare il fulcro dellacon l’arrivo di atlete, staff e pubblico per le finali del campionato di serie C. L’, che si terrà sabato 5 e domenica 6 aprile presso il Palazzetto dello Sport, vedrà la partecipazione di 21 squadre e 160 ginnaste provenienti da 11 regioni italiane. La competizione rappresenta una tappa cruciale per le società sportive che puntano alla promozione in Serie B. Mentre la zona tecnica del centro-sud si svolgerà a, il Nord Italia ospiterà la manifestazione parallela a Padova. I giudici federali arriveranno da tutta Italia per valutare le performance delle giovani promesse della. L’organizzazione dell’è curata dalla SocietàAurora di, in collaborazione con laPoggetto di Firenze.