Tvzap.it - Gianni Morandi sorprende tutti: beccato così (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

continua are e a conquistare il pubblico con la sua semplicità e simpatia. L’amatissimo cantante ha condiviso sui suoi canali social un momento di quotidianità che ha subito fatto il giro del web, dimostrando ancora una volta il suo legame speciale con i fan. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Affari tuoi”, la figlia di Lucia sconvolta: la sua reazione spiazza i telespettatoriLeggi anche: “Presto mamma”: la famosa della Tv dà il lieto annuncio in diretta (in autobus a BolognaIn un filmato, condiviso dal cantante stesso su Instagram e Facebook,scherza con alcuni passeggeri mentre viaggia sull’autobus. “Tornando a casa.”, scrive nella didascalia, accompagnando la clip che lo vede interagire con i suoi compagni di viaggio.