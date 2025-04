Latuafonte.com - GF, Shaila: “Perché ho lasciato Lorenzo? Mai parlato con nessuno”

Gatta dopo averSpolverato al Grande Fratello ha rotto il silenzio. In questi giorni, dopo la finale di lunedì 31 marzo 2025, sono spuntate fuori varie indiscrezioni legate a questa improvvisa e inaspettata rottura. Facendo il punto della situazione, l’ex Velina di Striscia la Notizia è entrata nella Casa, nell’ultima puntata, e ha sconvolto Spolverato e i loro fan decidendo, con freddezza, di chiudere la reazione. Tra le tante spiegazioni,ha ammesso di aver riflettuto con lucidità fuori sul comportamento die di vederlo come una persona che ha giocato su di lei, non rispettando in generale le donne. Dopo di che, la Gatta è apparsa furiosa in studio e poi ha preferito mantenere il silenzio sui social. Oggi è spuntata una nuova versione della sua scelta, svelata da lei stessa.