Ilfattoquotidiano.it - Gestire lo stress e l’ansia attraverso il respiro: cos’è il breathwork e che benefici ha. Licia Florio: “La respirazione si allena, proprio come i muscoli”

In una giornata facciamo più di 20mila respiri. Ma spesso non ci accorgiamo neanche di uno di essi. Ed è un peccato perché, se è vero che respirare è proverbialmente naturale e automatico, è anche vero che prenderne consapevolezza ci aiuta ale emozioni, a tenere a badae loe perfino ad addormentarci più facilmente. “lasi riesce a governare la mente, si riescono agli stati d’animo che provocano agitazione e ansia”, spiegaa FqMagazine. Imprenditrice, creativa e fondatrice di una community dedicata allo yoga e al benessere, Ciaomondo, ha portato avanti con successo molti progetti: il suo nome è legato a un brand di abbigliamento athleisure e di smalti. La definizione che le piace di più? Wellness curator.Nel 2022 ha raccolto il suo viaggio in un libro, Ciaomondo.