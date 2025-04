Thesocialpost.it - Genova, precipita ultraleggero: morte due persone, i corpi tra i resti dell’aereo

Leggi su Thesocialpost.it

Drammatico incidente a Isola del Cantone, in provincia di, dove un velivoloto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, nella frazione di Montessoro.I soccorsi sul postoSul luogo dell’incidente si è subito attivata una grande mobilitazione di mezzi di soccorso. Presenti gli operatori del 118, la Croce Rossa di Isola del Cantone, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i carabinieri.Due vittime tra idel velivoloTra idel velivolo, i soccorritori hanno trovato dueprive di vita. Si ipotizza che possano essere state sbalzate fuori dall’abitacolo al momento dell’impatto. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.L'articolodue, itra iproviene da The Social Post.