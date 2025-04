Lettera43.it - Gaza, Israele espande la sua offensiva: «Obiettivo conquistare vaste aree»

Leggi su Lettera43.it

L’esercito israeliano sta ampliando le sue operazioni nella Striscia dicon l’di», ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. In una nota ufficiale, Katz ha affermato che l’operazione «si stando per distruggere e ripulire l’area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e perzone che saranno incorporate nelle zone di sicurezza israeliane». Il ministro ha inoltre rivolto un appello alla popolazione di: «Agite subito per cacciare Hamas e restituire tutti gli ostaggi». Nel frattempo, il portavoce dell’esercito israeliano in lingua araba, Avichay Adree, ha esortato i residenti di Rafah e Khan Younis a evacuare immediatamente: «Non ascoltate i tentativi di Hamas di impedirvi di evacuare in modo da poter rimanere come scudi umani», ha dichiarato ad X-Ray.