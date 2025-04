Thesocialpost.it - Garlasco, le conclusioni del genetista della procura: “C’è il Dna di Andrea Sempio su due unghie di Chiara Poggi”

Leggi su Thesocialpost.it

Recenti sviluppi nell’indagine sull’omicidio di, avvenuto il 13 agosto 2007 a, evidenziano che il DNA diè stato rinvenuto su duevittima. IlCarlo Previderé, incaricato dalladi Pavia, ha rilevato che il profilo genetico maschile trovato è “perfettamente sovrapponibile” a quello di.Le tracce genetiche sono state individuate sul quinto ditomano destra e sul primo ditomano sinistra di. Previderé ha specificato che, tra i cinque differenti aplotipi Y emersi dall’analisi dei reperti, uno corrisponde esattamente a quello attribuito a. In passato, la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, aveva commissionato al consulente Matteo Fabbri l’analisi del DNA trovato sotto ledi, attribuendolo a