It.insideover.com - Garlasco, il genetista: Dna “perfettamente sovrapponibile” a quello di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

Leggi su It.insideover.com

Una nuova perizia commissionata dalla Procura di Pavia aggiunge un elemento probatorio importante alle rinnovate indagini sul caso del delitto die sembra confermare alcune teorie promosse dalla difesa di Alberto Stasi, ad oggi unico condannato per il delitto che diciotto anni fa sconvolse la tranquilla cittadina della Lomellina. L’analisi genetica di Carlo Previderé e le novità sul Dna diCarlo Previderé,forense e docente all’Università degli Studi di Pavia, ha realizzato una relazione di 60 pagine come consulente della procura in cui si dimostrerebbe che sotto ledella ragazza uccisa il 13 agosto 2007 nella cittadina lombarda ci sarebbero tracce di Dna “sovrapponibili” a quelle di Andrea, amico del fratello disu cui si stanno concentrando le rinnovate mosse degli investigatori.