GameStop raccolti 15 miliardi di dollari per investire in Bitcoin

Lettera43.it - GameStop, raccolti 1,5 miliardi di dollari per investire in Bitcoin

Leggi su Lettera43.it

punta forte sulle criptovalute. Ottenuto il via libera dal consiglio di amministrazione, il rivenditore statunitense di videogame ha concluso infatti con successo un’importante operazione finanziaria, destinata a cambiare per sempre pelle all’azienda. Chiusa un’emissione di obbligazioni convertibili quinquennali dal valore complessivo di 1,3di, cui si aggiunge l’integrale attivazione dell’opzione greenshoe da ulteriori 200 milioni, portando così il totale a 1,5dida destinare all’acquisto di. «La società prevede di usare i proventi netti dell’offerta per scopi aziendali generali, compresa l’acquisizione diin modo coerente con la politica di investimento», si legge in una nota ufficiale. Il tasso di conversione delle note sarà inizialmente di 33 azioni ordinarie per milledi importo nominale.