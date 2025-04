Lortica.it - Gabbia anagrafica

Laè data dagli anni scritti nella nostra carta di identità. Sono i nostri anni di vita trascorsi dalla nascita. Laè un’azione culturale, una catalogazione civile di ogni individuo nell’attuale società. Ha un senso fatalistico, sul quale riteniamo di non poter far nulla.Ma il calendario non è uno strumento diagnostico scientifico per valutare il tempo biologico di un corpo umano. Il calendario non misura la vitalità di un corpo. Il tempo in biologia si misura con la verifica delle funzioni corporee vitali, non con il calendario.Ciascuno logora il proprio corpo biologico in rapporto al suo modo di vivere, di alimentarsi, di lavorare, di relazionarsi con gli altri. Non si invecchia tutti con lo stesso ritmo. Ognuno ha il suo livello di senescenza biologica, di logoramento corporeo, di usura vitale delle varie funzioni.