Sololaroma.it - Futuro Pellegrini, più addio che Roma: “Conte l’uomo giusto per rilanciarlo”

Se ormai il calciomercato è un tema che non occupa più solo i segmenti dell’anno dedicati alla compravendita dei giocatori, lasembra aver preso alla lettera tale assunto, visto che, tanto in entrata quanto in uscita, c’è più di un nome in ballo in ottica giallorossa. In queste ore pare che Ranieri coltivi il desiderio di rilanciare Chiesa, e perché non la capitale per tornare ad essere quel giocatore che trascinava l’Italia alla vittoria dell’Europeo 2021. Ancora in bilico invece la posizione di Lorenzo, una pedina il cuiè ormai indecifrabile da tempo.Decisamente pochi i picchi di rendimento in una stagione che lo sta vedendo al di sotto della aspettative, nei numeri (3 gol e 3 assist in 31 gare stagionali) come nella leadership che un capitano dovrebbe avere. Se al tutto viene aggiunto un rapporto ormai difficile con la tifoseria e un contratto da quasi 4 milioni all’anno, in scadenza nel 2026, risulta logico che i discorsi per il rinnovo siano al momento assenti.