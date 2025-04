Inter-news.it - Furlani: «Milan vuole vincere la Coppa Italia. Ibrahimovic resta»

Giorgioha così parlato prima del fischio d’inizio del match trae Inter, in programma a San Siro alle ore 21.IL COMMENTO – Giorgiosi è espresso a Sport Mediaset nel pre-partita di-Inter. L’AD dei rossoneri ha parlato della sfida e del possibile arrivo di Fabio Paratici ao: «Si tratta di una partita molto importante, il derby ha un peso specifico diverso. In più, si tratta della semifinale di una competizione la cui vittoria finale rientra nei nostri obiettivi stagionali. Paratici? Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione. Il nostro primo obiettivo è migliorarli, per cui stiamo già lavorando per la prossima annata. In questo contesto, stiamo svolgendo varie preparazioni. Non abbiamo ancora deciso in un senso specifico, ma ci stiamo preparando per migliorare la parte sportiva».