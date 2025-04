Ilgiorno.it - Fuori strada con l’auto, una giovane in ospedale

Grave incidente ieri poco dopo le 10 sulla provinciale che collega la frazione Nosadello di Pandino a Spino d’Adda. All’altezza del cimitero una 21enne di Trescore Cremasco, mentre stava andando verso Pandino ha perso il controllo della sua Fiat 500 ed è finita. Sono stati fatti intervenire i soccorsi con auto medica e Croce Bianca di Paullo. La ragazza è stata liberata e sistemata in ambulanza per essere stabilizzata. Il medico, viste le sue condizioni, ha preferito chiamare in aiuto un’eliambulanza. L’elisoccorso si è alzato da Bergamo e in pochi minuti è arrivato sul luogo dell’incidente, dove ha preso in carico laferita e l’ha portata al Pronto soccorso di Cremona, dove è arrivata alle 11.15 ed è stata accolta in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano i sanitari.