Lanazione.it - Funaro: “Non è con la politica dei dazi che si crea sviluppo”

Firenze, 2 aprile 2025 – Suiamericani la preoccupazione a Firenze – città e area metropolitana – è altissima. Lo dice in modo chiaro la sindaca Sara. "Nei confronti che stiamo avendo con le aziende, è chiaro che la preoccupazione c'è e ci sarà da monitorare quotidianamente – affermaa margine dell'inaugurazione del mercato in piazza Pier Vettori -. Noi siamo contrari alle politiche dei, non è con queste che si"Abbiamo un territorio che ha tantissime imprese, anche nel settore manifatturiero - ha aggiunto -. L'attenzione da parte nostra sia come Comune che come Città metropolitana sarà massima".