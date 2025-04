Padovaoggi.it - "Fumata bianca": in autunno supermercato e bosco urbano

Leggi su Padovaoggi.it

Dopo l’approvazione del progetto in Consiglio comunale, è previsto per settembre l’avvio dei lavori per il nuovoAlì e il nuovoa Noventa Padovana. La superficie interessata, a ridosso dell’autostrada e delle vie Donatello e Leonardo Da Vinci, misura complessivamente.