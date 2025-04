Ftse Mib in calo dell' 105% | Recordati e Leonardo tra i peggiori a Piazza Affari

Quotidiano.net - Ftse Mib in calo dell'1,05%: Recordati e Leonardo tra i peggiori a Piazza Affari

Leggi su Quotidiano.net

Amplia ilnella prima ora di scambi, con l'indiceMib che cede l'1,05% a 38.153 punti. Risale a 111,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano invariato a quasi il 3,79% e quello tedesco indi 1,3 punti al 2,67%. Pochi i rialzi, limitati a Saipem (+0,5%), dopo due nuove commesse per 720 milioni di dollari in Medio Oriente e in Guyana. Tiene Campari (+0,22%), sotto pressione invece(-3,5%), che incassa il maggiorda almeno un mese e mezzo riportandosi ai livellio scorso 30 dicembre. Prese di beneficio su(-3%), che azzera il balzoa vigilia, quando ha guadagnato il 2,7%. Scivolano anche Popolare Sondrio (-2,28%), Bper (-2,22%) e Mediobanca (-2,07%). Deboli Mps (-1,13%) e Banco Bpm (-1,03%), quest'ultima nel giorno del via liberaa Consob all'Ops di Unicredit (-1,14%) e del benestarea Bce a Credit Agricole per salire fino al 19,9%.