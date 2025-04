Tpi.it - Fs Treni Turistici Italiani: a Pasqua torna il Sicilia Express

Leggi su Tpi.it

Con l’avvicinarsi delle vacanzeli, sono tanti glipronti a mettersi in viaggio perre – anche solo per pochi giorni – nelle proprie terre d’origine, per trascorrere lain compagnia di amici e parenti, o godersi qualche giorno di vacanza. Esigenze a cui da sempre Ferrovie dello Stato è attenta, implementando la propria offerta per soddisfare tutti i viaggiatori.Anche in quest’otticasui binari il, il collegamento fra Piemonte epensato per offrire un’opportunità di viaggio aini residenti nel nord Italia per motivi di lavoro o studio.In occasione del lungo pontele questo servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra FSe l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regionena, collegherà Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa il 17 aprile, con viaggio di ritorno previsto il 26 aprile.