Frosinone domenica 13 il vintage market

Arriva ailche si svolgerà il prossimo 13 aprile in piazza Norberto Turriziani.Una sorta di mercatino delle pulci che può diventare un interessante esperimento a patto che sia un vero mercatino delle pulci o che sia un vero mercato.A sentire alcuni operatori invece sembrerebbe che dici sia ben poco, molte cineserie, pochi affari e questo sarebbe un limite che però è più degli operatori che altro. Queste iniziative però, pur lodevoli, non dovrebbero essere monitorate dall’assessorato al Commercio o al centro storico?Perché in altri parti della regione e d’Italia i mercatinisono un vero spasso e delizia, soprattutto per quello di interessante che ci si può trovare. Ovviamente tante cose vecchie, appunto, che possono essere recuperate, riadattate, oppure trovare pezzi introvabili di suppellettili, oggetti vari.