Frode fiscale | sequestri a Iperal Supermercati e Kuehne+Nagel per oltre 165 milioni

Quotidiano.net - Frode fiscale: sequestri a Iperal Supermercati e Kuehne+Nagel per oltre 16,5 milioni

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito duepreventivi d'urgenza per, disposti dal pm Paolo Storari, nei confronti diper16,5di euro e disrl, colosso della logistica, per quasi 16,5. Le indagini, come molte altre coordinate dalla Procura milanese, vedono al centro il "fenomeno della somministrazione illecita di manodopera" e i cosiddetti "serbatoi" di lavoratori, a cui non venivano corrisposti "oneri di natura previdenziale e assistenziale".