Freddo polare e neve | in Emilia Romagna torna la morsa del maltempo

Bologna, 2 aprile 2025 – ldi primavera innon dà tregua: in vista sole fino a venerdì, ma nel weekendno. Lo spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato e divulgatore scientifico Ampro, che spiega l’evoluzione dei prossimi giorni. -Sasa-Delic-SD Gli ultimi piovaschi La perturbazione fredda e insistente che ci ha interessato negli ultimi giorni si è ormai spostata verso le isole Cicladi, in Grecia, dove sta causando anche alluvioni. Nonostante il suo allontanamento, richiama ancora qualche corrente settentrionale, ma ciò non impedirà all’alta pressione di consolidarsi sull’Italia tra oggi e domani. Potrebbero esserci quindi residui di nuvolosità e qualche breve piovasco sull’Appennino nelle ore centrali della giornata di oggi, ma il peggio è passato.