Fratoianni e l’insulto a Tajani a microfono spento la risposta a Tajani su Gaza e il vaffa finale in diretta Rai – Il video

Ilera ormai, ma il labiale di Nicolalascia poco spazio ad altre interpretazioni. Al leader di Sinistra Italiana è partito un sonoro «» alla fine della sua replica alla Camera al ministro degli Esteri, Antonio. In aula si parla della crisi in Medio Oriente e dei bombardamenti israeliani su. Il question time va insulla Rai e la scena non è passata inosservata.nel suo intervento ha attaccato il ministro: «Ancora una volta nessuna parola, solo ipocrisia. Ma signor ministro, signore e signori del governo, di fronte a questa ecatombe, l’ipocrisia che si ripete giorno dopo giorno diventa un’altra cosa, diventa complicità. E la storia ne chiederà conto, anche a lei, anche a voi». Un intervento accalorato concluso con il consueto gesto di stizza nel rimettere a posto il