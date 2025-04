Franco Pepe tra gli 8 Maestri dell’Arte della Cucina Italiana | premiato dalla premier Giorgia Meloni

Leggi su Ildenaro.it

Riconoscimenti ufficiali all’Artesono stati conferiti a otto personalità oggi a palazzo Chigi dale dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nell’ambitoprima edizione del “Maestro”. Tra essi casertano“per l’artepizza”. Gli altrisono: Iginio Massari per l’artepasticceria, Carlotta Fabbri per l’artegelateria, Carlo Petrini per l’artegastronomia, Piercristiano Brazzale per l’arte casearia, Riccardo Cotarella per l’arte vitivinicola, Maria Francesca Di Martino per l’arte olivicolae Massimo Bottura per l’arte”.Tra i primi a congratularsi conil deputato campanoLega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.