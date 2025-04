Lapresse.it - Francia, Marion Maréchal: “La sentenza contro Le Pen dovrebbe mobilitare le destre”

interviene dopo la condanna di Marine Le Pen a quattro anni di carcere e cinque di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici. “Quel che oggi è capitato a Marine ieri è toccato a Fillon e domani potrebbe capitare a Retailleau o a chiunque provi a costruire un’offerta di destra senza compromessi con la sinistra e si avvicini alla vittoria. Questalea un’azione comune a difesa del nostro diritto a esistere e a governare. Spingendoci tutti a fare un salto di maturità politica”, afferma la nipote di Marine Le Pen e fondatrice del movimento Identité-Libertés .Sui commenti fatti dalla Russia sulla vicenda, l’eurodeputata sottolinea: “Il Cremlino in questa situazione non ha, non può e non deve giocare alcun ruolo. Ma il fatto che persino la Russia trovi in questo fatto un’occasione per criticare le nostre istituzioni democratiche fa riflettere.