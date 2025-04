Metropolitanmagazine.it - Francesco Di Tullio, chi è Federico di “Mare Fuori” e chi sono i genitori importanti

Classe 2007Dinasce a Milano ed è figlio d’arte: i suoigli attori Monica Faggiani e Arturo Di. Cresciuto a Milano e diplomato al Liceo Artistico,inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo giovanissimo all’età di 8 anni, coltivando allo stesso tempo la passione per il disegno, la musica (suona la chitarra elettrica e compone canzoni rap che però non ha ancora pubblicato) e soprattutto per la recitazione. Grande appassionato di basket ha giocato per diversi anni a livello amatoriale.L’esordio al cinema diDiè precoce. A soli 9 anni, nel 2016, ottiene un ruolo nel film “Amo la tempesta” scritto e diretto da Maurizio Losi. Dopo questa esperienzagira alcuni spot pubblicitari e è protagonista di alcuni cortometraggi realizzati dal padre, Arturo Di