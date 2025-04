Gossipnews.tv - Francesca Tocca Passa a Uomini e Donne: La Decisione di Maria!

Leggi su Gossipnews.tv

torna in TV in un ruolo tutto nuovo e sorprendente. Ecco perchéDe Filippi ha puntato ancora su di lei a UeD!, celebre per la sua eleganza e passione nel ballo latino, sta vivendo un momento di grande rinascita artistica. Dopo un periodo di pausa da Amici, ha deciso di tornare nel suo ambiente naturale, indossando nuovamente le scarpe da ballerina professionista nel programma che l’ha resa famosa. Ma ora, per lei, si apre un nuovo sipario.De Filippi ha scelto di puntare ancora su di lei, coinvolgendola in un altro dei suoi show di punta:. Stavolta, però, niente trono né fiori in mano.non sarà protagonista delle dinamiche sentimentali dello studio, ma di una nuova proposta televisiva pensata per sorprendere il pubblico.