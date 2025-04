Wired.it - Francesca Mannocchi e la sclerosi multipla, se la sanità lascia indietro i malati cronici

La giornalista, affetta dalla patologia, ha dovuto pagare 680 euro per esami urgenti: l'alternativa era aspettare tre mesi. Un problema diffuso in tutta Italia: secondo gli ultimi dati il 52% delle visite non rispetta i tempi massimi previsti dalle normative