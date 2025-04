Universalmovies.it - Fountain of Youth | Il trailer del film Apple TV+ di Guy Ritchie

TV+ ha svelato quest’oggi ildiof– L’eterna giovinezza, il nuovodiretto da Guy.La nuova pellicola diretta dall’eclettico regista Guyporta in scena una sensazionale avventura d’azione, dove un gruppo di insoliti eroi si mette alla ricerca della famosa fonte della giovinezza. Per dar vita al suo nuovo, il regista ha messo insieme, come di suo solito, un cast di grande spessore formato da John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci.Il colosso dello streaming rilasceràof– L’eterna giovinezza suTV+ a partire dal 23 maggio 2025.GuyLa sua serie MobLandofDi Cosa Parla il?“of– L’eterna giovinezza” segue due fratelli (John Krasinski e Natalie Portman) che si ritrovano dopo anni di lontananza e collaborano a una serie di rapine in giro per il mondo allo scopo di trovare la mitologica Fonte della Giovinezza.