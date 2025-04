Anteprima24.it - FOTO/ Convento Serino nell’Ordine Francescano Secolare Regionale

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ stata finalmente sigliata la svolta tanto attesa per la nostra struttura conventuale di San Francesco“.Così il sindaco di, Vito Pelosi: “Dopo un periodo di incertezza sulle sorti del nostroe dopo innumerevoli trattative intercorse tra noi istituzioni civili e quelle religiose, volte ad individuare le possibile soluzioni atte a ridare lustro ad un luogo per noi “sacro”per valore storico e affettivo, domenica alla presenza del vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello e del Padre Provinciale padre Antonio Ridolfi il nostroè diventato capitale dell’ Ordine. Un traguardo importante che segna un momento di crescita per l’ intera comunità che da sempre ha visto neldei Frati Minori un punto di riferimento non solo spirituale ma anche di altissimo spessore culturale e umanitario.