Quotidiano.net - Foti, puntiamo a raggiungere obiettivi Pnrr, non a rinvio

Leggi su Quotidiano.net

Per rinviare la scadenza del"vi sono regolamenti da modificare con maggioranze difficili da, e penso che l'obiettivo in questo momento èglie non posticipare i termini": lo ha detto il ministro degli Affari europei, Politiche di coesione eTommasorispondendo al question time alla Camera.