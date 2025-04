Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia sfrutta il caso Le Pen per tornare all’assalto della legge Severino

Detto fatto. Le Pen condannata ed esclusa dalla corsa politica? Un vero babà perche, per l’ennesima volta, torna alla carica per azzerare lasull’incandidabilità di parlamentari e amministratori locali condannati, proprio quella che nel 2013 costò la poltrona di senatore all’allora leader Silvio Berlusconi condannato per frode fiscale.A buttare giù l’odiata– decreto legislativo del dicembre 2012, nell’ambitosulla corruzione dell’allora ministraGiustizia Paolache faceva parte del governo Monti – ci avevano provato, ma senza successo, già l’anno scorso, con una proposta didei forzisti Pietro Pittalis alla Camera e di Pierantonio Zanettin al Senato. Ma adesso ilLe Pen è un’occasione troppo ghiotta per non tornarci subito sopra.