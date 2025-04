Internews24.com - Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte di Conceicao e Inzaghi per la semifinale di Coppa Italia

Leggi su Internews24.com

di Redazione: lediper lad’andata di. Ecco i 22 che scenderanno in campoSono state annunciate lecon le quali stanno per scendere in campo per, ovvero lad’andata della. La gara di ritorno andrà in scena mercoledì 23 aprile, sempre a San Siro. Queste leoperate dai due allenatori, Sergioe Simoneper questo quarto derby stagionale, dopo le due vittorie rossonere e il pareggio nell’ultimo atto.(4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Jiménez, Pulisic, Leão; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlovi?, Terracciano, Tomori; Bondo; Chukwueze, Gimenez, João Félix, Jovi?, Sottil.