Forlì c’è un precedente beneaugurante Il +5 a 5 giornate può essere decisivo

Cinque punti di vantaggio a cinquedalla fine del campionato. Questa la significativa istantanea che sintetizza la situazione del vertice della classifica del girone D. Il lanciatissimodi mister Alessandro Miramari, al comando con 72 punti, domenica ha mantenuto intatto il margine sul Ravenna: da una parte, i biancorossi hanno vinto 1-3; dall’altra, i giallorossi hanno dovuto recuperare dallo 0-1 e solo nel finale hanno sbloccato il 2-2 per poi vincere 5-2 e restare in scia al. Insomma, con 15 punti ancora disponibili da qui alla conclusione della regualar season i galletti dovranno continuare a ‘stare sul pezzo’ per evitare spiacevoli cali di tensione. Cosa dicono i precedenti in questo senso? Negli ultimi quattro tornei chi si trovava in vantaggio a cinque turni dal termine ha chiuso la stagione con la vittoria tre volte su quattro.