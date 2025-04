Lettera43.it - Forbes, la classifica dei più ricchi del mondo nel 2025

ha pubblicato il suo annuale elenco dei miliardari che, nel, comprende ben 3.028 persone in tutto il, il numero più alto di sempre. È infatti la prima volta che la cifra totale dei cittadini che possiedono più di un miliardo supera quota 3 mila. Il totale dei loro patrimoni raggiunge la cifra record di 16.100 miliardi di dollari, una somma superiore al Pil di qualsiasi paese aleccetto Stati Uniti e Cina. Per la prima volta, nellaci sono tre persone con un patrimonio superiore ai 200 miliardi di dollari e 15 oltre i 100 miliardi. L’ultimo numero è in crescita rispetto ai 14 dell’anno scorso e agli zero del 2017. Il Paese con più miliardari alcontinua ad essere gli Stati Uniti (con 902 paperoni), seguiti da Cina (516) e India (205).I cinque piùdelnelL’uomo più ricco di tutti è (manco a dirlo) Elon Musk, con un patrimonio stimato in 342 miliardi di dollari.