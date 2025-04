Lanotiziagiornale.it - Fondi di Coesione dirottati sulle armi: arriva l’Ok

L’Europa non indietreggia di un millimetro dal suo proposito di armare gli Stati membri fino ai denti e mette sul tavolo tutti gli strumenti per raggiungere il suo obiettivo.Riprogrammare su base volontaria una parte dellaper rafforzare la capacità produttive nel settore della difesa e per costruire infrastrutture a duplice uso, militare e civile. E’ quanto propone la Commissione europea nella revisione intermedia della politica dipresentata ieri, includendo la difesa tra le nuove ‘priorità’ di investimento verso cui riprogrammare le risorse insieme agli alloggi a prezzi accessibili, la resilienza idrica e regioni di confine.I programmi che verseranno almeno il 15% deia queste priorità potranno beneficiare di un pre-finanziamento del 4,5%, oltre al 30% previsto per il 2026.