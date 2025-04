Oasport.it - Flavio Cobolli scaccia la crisi e batte (seppur a fatica) Gasquet a Bucarest

Leggi su Oasport.it

Ne aveva bisogno. Dopo otto sconfitte consecutive a livello ATP, il tennista romano è tornato finalmente ad assaporare il dolce gusto della vittoria, piegando il francese Richard(n.148 del ranking) sul punteggio di 6-4 4-6 6-1 in 1 ora e 57 minuti di partita. Non è stata una prestazione brillantissima di, ma difficile attendersela dopo i tanti ko subìti. In altre parole, contava vincere e il n.45 del ranking l’ha fatto negli ottavi di finale a. Sul rosso rumeno affronterà nei quarti l’austriaco Filip Misolic (n.232 del ranking), che a sorpresa ha battuto l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.63 del mondo).Nel primo setdetta legge all’inizio. La sua maggior pesantezza di palla fa la differenza al cospetto di unpassivo, che subisce il break nel secondo game.