Iltempo.it - Fisco, l'Istituto Friedman contro l'evasometro

Leggi su Iltempo.it

L'Miltonscende in campol'“”, il nuovo strumento annunciato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate per contrastare l'evasione fiscale. In una nota diffusa oggi, il think tank liberale definisce l'iniziativa “una trovata immorale” e un simbolo di “uno Stato orwelliano in crisi, che invece di promuovere sviluppo e libertà economica ricorre alla sorveglianza di massa”. “La sola scelta del nome,, è ridicola e inquietante – si legge nella nota firmata dal direttore esecutivo Alessandro Bertoldi e dal responsabile delle Politiche fiscali Ezio Stellato – evoca un clima da Grande Fratello, in cui ogni cittadino diventa un sospetto a prescindere, sottollo costante da parte di un apparato statale invasivo”. Il nuovo strumento, basato su algoritmi in grado di incrociare dati finanziari e personali, secondo l'rappresenta una violazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto: “Si inverte l'onere della prova – denunciano – costringendo i contribuenti a giustificare ogni scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute.