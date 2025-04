Lanazione.it - Firenze, torna il mercato di abiti vintage per File

, 2 aprile 2025 - Si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 aprile a Palazzo Corsini l'undicesima edizione del FlorenceMarket, ildie accessoriorganizzato ain Palazzo Corsini sul Lungarno due volte l'anno, in primavera e in autunno, per raccogliere fondi per sostenere l'aiuto ai malati attraverso l'attività di, Fondazione italiana di leniterapia. All'interno di Palazzo Corsini (ingresso libero da Lungarno Corsini 8, con orario 11-18) viene offerta una vasta selezione di abbigliamento da donna e uomo di alta qualità, ma anche accessori per la persona e per la casa, tutti generosamente donati da privati sostenitori. Complessivamente, ci saranno circa 10mila oggetti. Grazie all'ultima edizione è stato possibile raccogliere circa 67.000 euro a sostegno dell'attività di