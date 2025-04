Quifinanza.it - Fintech: Italia fanalino di coda in UE per numero società e raccolta

Leggi su Quifinanza.it

Il settoreincresce, ma rimane indietro rispetto ai principali Paesi europei, confermando che il nostro Paese è ancora troppo poco attrattivo per gli investimenti e con un ecosistema in fase di sviluppo. È quanto emerge dal report, redatto con il contributo scientifico dell’Osservatorio& Insurtech del Politecnico di Milano.Solo l’8% di startup ènaIl rapporto prende a riferimento quattro Paesi –, Spagna, Francia e Regno Unito – e rivela che solo l’8% delle startupha sede in, la stessa quota della Spagna, mentre Francia (17%) e Regno Unito (67%) mostrano una maggiore maturità del mercato. L’, pur mostrando segnali di sviluppo, è ancora in ritardo rispetto agli altri ecosistemi.Il nostro Paese raccoglie appena il 6% degli investimenti complessivi e conta solo due unicorni, contro i 29 del Regno Unito e i 13 della Francia.