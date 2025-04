.com - “Figlio dell’Africa”, il nuovo singolo dei CarroBestiame con Morandi e Moneti dei Modena City Ramblers

” è il titolo deldella band umbra, in uscita venerdì 28 marzo in tutte le piattaforme digitali per Black Dingo Productions.Con la speciale partecipazione di Davide “Dudu”e Francesco “Fry”dei, la formazione folk-rock mostra per la prima volta in questo brano il suo aspetto più intimo e malinconico.In questa ballad dai suoni acquatici e dal testo nostalgico, la band indossa i panni di Marlo, un ragazzo con la grande passione per la musica e la voglia di suonare, che parte, però, dalla parte sbagliata del mondo.“” è un urlo disperato, mascherato dagli accordi di una milonga, che sinuosamente affonda tra i soli degli archi, simili a suoni emessi dai cetacei.La canzone affronta la scomoda questione della chiusura dei porti sottolineando, attraverso la florida fantasia del protagonista, quanti sogni rimangano infranti sul fondo dei nostri mari e con questo brano.