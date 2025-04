Napolipiu.com - FIGC avvisata dal presidente: società ceduta entro fine aprile | Manca una sola condizione per l’ufficialità

dalunaper">La Serie A continua a cambiare volto: le proprietà straniere aumentano, ma c’è un club che potrebbe passare di mano a breve.Negli ultimi anni, la Serie A ha vissuto un profondo cambiamento dal punto di vista societario. Sempre più club sono finiti nelle mani di imprenditori stranieri, trasformando il campionato italiano in un mercato sempre più appetibile per investitori da tutto il mondo.L’Inter, ad esempio, è attualmente gestita dal fondo Oaktree, che ha in pegno le quote del club in attesa di chiarimenti sul futuro di Suning. Il Milan, invece, è passato da Elliott a RedBird, con Gerry Cardinale che ha impostato una strategia ambiziosa per il rilancio del brand rossonero. Anche la Roma è finita sotto il controllo della famiglia Friedkin, mentre il Bologna è ormai da anni nelle mani di Joey Saputo.