Fiera di Venticano, 46 anni dopo orgoglio del Made in Italy

Tempo di lettura: 3 minutiDall’agricoltura all’innovazione passando per il Padiglione delinletteralmente preso d’assalto dalle aziende enogastronomiche più importanti del territorio. Il quartiere fieristico diè un cantiere a cielo aperto per l’organizzazione dell’appuntamento più atteso dell’anno: laCampionaria in programma dal 24 al 27 aprile. L’evento organizzato, come sempre, dai volontari della Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno porterà nella ridente cittadina della Media Valle del Calore migliaia di visitatori interessati, non solo, alle centinaia di stand presenti inma anche ai numerosi convegni dedicati alla sicurezza sul lavoro, alle reti sostenibili, alle pratiche innovative di bioeconomia e alla sostenibilità in agricoltura.