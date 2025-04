Lanazione.it - Fiera antiquaria, porta Sant’Andrea apre il museo del quartiere

Arezzo, 2 aprile 2025 – Continua l’apertura nelle domeniche delladi Arezzo deldi(MuSA) in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali dellastessa. La prossima apertura dele della Sala delle Vittorie è in calendario questa domenica 6 aprile, con orario al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. I visitatori potranno accedere dalla corte delin via Garibaldi 15, l’ingresso è gratuito. In occasione dell’apertura deli quartieristi biancoverdi potranno rinnovare la tessera 2025 o iscriversi per la prima volta. Il MuSA è stato il primo complesso museale a prendere vita nella realtà della Giostra del Saracino, frutto di un investimento imnte e lungimirante deldi, che nel 2011 hato alla nascita del