Fiaccolata per Sara Campanella e Ilaria Sula, in piazza a Bologna centinaia di persone

, 2 aprile 2025 – Da Nord a Sud, l'Italia si mobilita. I collettivi trans-femministi, guidati da Non Una di Meno, stanno riempiendo le piazze delle principali città.non si tira indietro: l'associazione ha organizzato unainMaggiore per commemorare le ultime due ragazze brutalmente uccise. Sono accorse circa 200. L'evento è dedicato a, entrambe vittime di femminicidio., ventiduenne di Messina, è stata colpita alla gola da un compagno di corso, Stefano Argentino. Oggi, invece, è stato ritrovato il corpo di, scomparsa lo scorso 25 marzo. Il suo cadavere è stato rinvenuto in una zona boschiva, chiuso in una valigia: a ucciderla è stato l’ex fidanzato, Mark Samson.